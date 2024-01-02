Borsa İstanbul yeni yıla yükselişle başladı Borsa İstanbul yeni yıla yeni umutlarla başlarken açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,07 puan yükseldi.

AA

Küresel piyasalar açıklanacak verilere odaklandı.

Analistler, küresel piyasaların Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başladığını ifade ediyor.

2023'ün son iş günü olan cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazancıyla 7.470,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla önceki kapanışa göre 72,07 puan artış ve yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti.

En fazla kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.

Kızıldeniz'de yaşananlar küresel piyasaları etkiliyor

Kızıldeniz'de ABD Donanması tarafından Husilere ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışı risk iştahını törpülüyor.

Kur Korumalı Mevduat sona erdirildi

Öte yandan cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdiğini duyurdu.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.300 puanın destek, 7.600 ve 7.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD doları/TL kuru 29,6885

Yerel saatle 10.15 itibarıyla ABD doları/TL kuru 29,6885, euro/TL kuru 32,7710, İngiliz sterlini ise 37,8120 TL'den işlem gördü.

Brent ham petrolünün varili 78,62 dolar

Brent ham petrolünün varili 78,62 dolardan satılırken, altının ons fiyatı 2.084,20 dolardan işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)