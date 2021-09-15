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- Çin'de sanayi ve perakende sektörlerindeki büyüme koronavirüse yenik düştü
Çin'de sanayi ve perakende sektörlerindeki büyüme koronavirüse yenik düştü
- AA
- 15.09.2021 - 09:34
- Güncelleme : 15.09.2021 - 09:55
Çin'de sanayi üretimi ve perakende sektöründe büyüme, ağustos ayında bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Yaşanan gerileme, artan koronavirüs vaka sayısı ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların, Çin'in ekonomik toparlanması üzerinde tehdit oluşturduğuna işaret etti.
2020 TEMMUZ'DAN BU YANA EN YAVAŞ BÜYÜME
Çin'de sanayi üretimi istatistik kurumunun verilerine göre temmuz ayındaki yüzde 6,4'lük artışa kıyasla ağustos ayında yüzde 5,3 ile 2020 yılı Temmuz ayından bu yana görülen en yavaş büyümeyi kaydetti. Uzmanlar sanayi üretiminde yüzde 5,8 büyüme bekliyorlardı.
ÇİN'DE TÜKETİCİ HARCAMALARI YAVAŞLADI
Tüketici harcamaları da koronavirüs vakalarının artmasından dolayı keskin şekilde yavaşladı. Perakende satışlar ağustosta geçen yıla göre yüzde 2,5 ile bir yılın en düşük büyümesini kaydetti ve yüzde 7 olan büyüme beklentilerinin altında kaldı.