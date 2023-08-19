Ekonomistler politika faizinin yüzde 20'ye çıkmasını bekliyor Merkez Bankası önümüzdeki hafta perşembe günü para politikası kararını açıklayacak. Karar öncesinde yayınlanan anketler açıklanmaya başladı. AA Finans'ın anketine göre politika faizinin 250 baz puan artırılması bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Şu anda politika faizi: Yüzde 17,50

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

Yıl sonu politika faizi beklentileri: Yüzde 26,50

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 19,19

Ayrıca dün itibarıyla açıklanan TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25 olarak belirlendi.