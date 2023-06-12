Fed faiz kararını çarşamba günü açıklayacak! Faizin sabit kalması bekleniyor ABD'de enflasyonu düşürmek için faiz artışı serisi devam ederken, bu kez faizin sabit bırakılacağı fiyatlanıyor.

AA

Yarın ABD'nin enflasyon verisi açıklanacak. Bu veri bir sonraki gün gerçekleşecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını etkileyecek.

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ediyor.

Yüzde 74 ihtimalle politika faizi sabit bırakılacak

Fed, 14 Haziran 2023, çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Aynı zamanda faiz artışı kadar politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

Faiz artışının temmuzda devam etmesi bekleniyor

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin beklendiğini ifade etti.

"Yarın açıklanacak enflasyon verileri fiyatlamalar açısından önemli"

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,4 azaldı

Öte yandan, dünya ekonomilerinde resesyon riskinin güçlenmeye devam etmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,4 azalışla 73,9 dolardan başladı.

New York borsası değerlendi

New York borsasında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,11, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, nisan ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, nisan ayı işsizlik oranı

21.00 ABD, mayıs ayı hazine bütçe dengesi