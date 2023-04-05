Libya ikiye bölünen Merkez Bankası'nı birleştirmek istiyor Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, yaşanan istikrarsızlığı son vermek için Mısır ve Fransa'nın Trablus'taki büyükelçileriyle Merkez Bankası'nın birleştirilmesi konusunu masaya yatırdı.

AA

Libya'da yaşanan siyasi ve askeri krizden dolayı 2014 yılından bu yana Merkez Bankası, biri Trablus'ta diğeri ülkenin doğusundaki Bingazi'de olmak üzere ikiye bölünmüş durumda.

Bu soruna bir çözüm araştırılıyor.

Bu doğrultuda da Libya Merkez Bankası'nın birleştirilmesi için görüşmeler yapıldı.

İki ayrı toplantı düzenlendi

Libya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kebir'in ve Mısır'ın Trablus Büyükelçisi Mustafa Tamir ve Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Mostafa Mihraje ile başkentte iki ayrı toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Libya hükümet harcamalarını kontrol etmesi için en uygun mekanizma

Mısır Büyükelçisi Tamir ile görüşmede, şeffaflık ve açıklığın güçlendirilmesi, ekonomik süreçte, şeffaflığın arttırılması ve uluslararası toplumun Libya hükümet harcamalarını kontrol etmesi için en uygun mekanizmaya olan ilgisiyle ilgili uluslararası çalışma grubuyla işbirliğinin devam etmesine dair konuları ele alındı.

Mısırlı şirketlerin Libya'da yeniden çalışmalarına dönmesi için kolaylıklar

Mısır Büyükelçisiyle ayrıca Libya Merkez Bankası'nın birleştirilmesi süreci ve Mısırlı şirketlerin Libya'da yeniden çalışmalarına dönmesi için kolaylıklar sağlanması konuları görüşüldü.

Libya'daki ekonomik ve mali durumu gözden geçiriyorlar

Öte yandan Fransa'nın Trablus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Mihraje ile Kebir'in Libya'daki ekonomik ve mali durumu gözden geçirdikleri kaydedildi.

İki ülke arasındaki iş birliği konuşuldu

Ayrıca görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve Merkez Bankası'nın birleştirilmesine ilişkin konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.