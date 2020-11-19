Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası'nın faiz oranlarında artışa gitmesi bekleniyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

Türkiye, ekonomide yeni bir döneme giriş yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal'ı getirmesinin ardından ekonomi kadrolarında yeni bir yapılanma başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, piyasalara olumlu yönde mesajlar verdi.

Ekonomide yeniden şahlanışın başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların beklentilerine karşılık vereceklerini ve yatırım için yeni reformların yapılacağını söyledi.

Piyasalara verilen bu mesajlar karşılık buldu.

Döviz kurları düşüşe geçti.

KARAR 14.00'TE

Bu sürecin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasını bekliyor. Karar, saat 14.00'te açıklanacak.

Beklenti ise yüksek. Faizlerin en az 200 baz puan artırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı da olsa bazı reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacaklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fedakarlık yapmaktan kaçınmayacağız ViDEO