Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü özelinde 3 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktardı.

Koronavirüs salgınına rağmen 2020'de mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 5 milyar 600 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldı.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 2002'den bu yana sistematik bir büyüme kaydettiğini anlattı.

Güleç, "Bu süre zarfında ihracat yaptığımız ülke sayısını 200'e çıkartırken, pazarlarda da derinleşerek özellikle salgın koşullarında yine büyük bir başarıya imza attık. Sektör olarak sadece mart, nisan ve mayısta düşüş yaşarken, diğer tüm aylarda ihracatımızı artırdık." dedi.

EN ÇOK MOBİLYA İHRACATI YAPILAN 10 ÜLKE

Geçen yıl en çok mobilya ihracatı yapılan 10 ülkenin Irak, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, İsrail, Fransa, Libya, İngiltere, Romanya ve Hollanda olarak sıralandığını aktaran Güleç, ana hedeflerinden birisinin "mevcut pazarlarda derinleşmek" olduğunu söyledi.

"SALGINA YÖNELİK HIZLI VE CİDDİ ÖNLEMLER ALDIK"

Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçılarının salgına yönelik ciddi ve hızlı önlem aldığını, stratejiler belirleyip hayata geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayatımızda daha fazla yer edinen dijital dünyaya hızla adapte olduk. Bu vizyonla da var olduğumuz pazarlar ile hedef pazarlarımıza sanal ticaret heyetleri düzenledik. Lider pazarlarımızdan İsrail, dünyanın en uzak noktalarından Avustralya için sanal ticaret heyetini düzenledik. Salgın koşullarında hem fiziki hem de sanal fuar gerçekleştirdik. 27-30 Temmuz'da 'Furnistry2020 Virtual Fair' ismiyle sanal mobilya fuarı düzenledik. Aynı tarihlerde Çin'de CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldık. 47 konteynerden oluşan ürünlerimizi dünyanın bir diğer ucunda sergiledik."

Güleç, sektör temsilcileri, ithalatçı ülke satın almacıları ve ihracatçıları bir araya getirerek etkili bir strateji izlediklerini söyledi.

"İHRACATIMIZI 1 MİLYAR DOLAR ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Güleç, 2021'i de "verimli bir fırsatlar yılı" olarak yaşamak istediklerini ifade ederek, 5.6 milyar dolarlık ihracatlarını 1 milyar dolar daha artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin mobilya konusunda dünyanın önemli tedarikçi ülkelerinden olduğunu vurgulayan Güleç, şu anda 8. oldukları dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri sıralamasında 5. sıraya yükselme hedefine dünden daha yakın olduklarını söyledi.

"DÜNYA PAZARINDAN ALDIĞIMIZ PAYI YÜZDE 2'DEN3 ÇIKARTACAĞIZ"

Güleç, katma değerli ve tasarım yönü güçlü mobilya üretimini artırarak dünya mobilya pazarından aldıkları payı yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarmak istediklerini söyledi.