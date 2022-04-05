Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanın son haftasında hesaplarda

Dini bayramlarda bayram ikramiyesi alan milyonlarca emekli, 2022’de bayram ikramiyesinin ne kadar tutacağını merakla bekliyor.

Emeklilerin bütçesini rahatlatacak ek ödeme olan bayram ikramiyesinin 2022'de ne kadar olacağı merak konusu.

Ramazan Bayramı yaklaştıkça emekliler de bayram için verilecek ikramiyelerinin ne kadar olacağına odaklandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN SONU HESAPLARDA

İkramiyeler yaklaşık 13,5 milyon vatandaşa ödenecek. Bu nedenle milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği ikramiyeler nisan ayının son haftası maaş hesaplarına yatırılmış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN ŞARTLARI

Bayram ikramiyesini almak için bayramdan önce emekli olmak yeterli. Ayrıca bir başvuru şartı aranmıyor. Bayram ikramiyesi yılda iki kez veriliyor. İki ödemenin miktarı da aynı oluyor.

2021'DE BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 LİRAYDI

2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiye rakamı 2021'de 1.100 lira olmuştu. Emeklilerin ikramiye beklentisi 2022 için daha yüksek.

Enflasyonun rekor oranda artması gerekçesi ve asgari ücrete yapılan yüzde 50,54 zam oranı bayram ikramiyelerinin artacağı görüşünü destekliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NEYE GÖRE ARTABİLİR:

Emekli ikramiyesinin artış oranını enflasyona, yeniden derleme oranına ve asgari ücret artış oranına göre hesapladığımızda karşımıza şu rakamlar çıkıyor.

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ

Emekli ikramiyeleri 2021 yılı enflasyonuna göre yüzde 36,08’den artış yaşayabilir.

1.100 lira + yüzde 36,08 artış (396,88 lira) = 1.496,88 lira

YENİDEN DERLEME ORANINA GÖRE

Emekli ikramiyeleri 2022 yeniden derleme oranına göre yüzde 36,2’den hesaplanabilir.

1.100 lira + yüzde 36,2 artış (398,2 lira) = 1.498,2 lira

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA GÖRE

Emekli ikramiyeleri 2022 asgari ücret artışına göre yüzde 50,54’den hesaplanabilir.

1.100 lira + 50,54 artış (555,94 lira) = 1.655,94 lira

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK

Emekli ikramiyesini; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ve bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine, hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.