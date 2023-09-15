Rusya'da faiz yüzde 13'e çıkarıldı: Faizi uzun süre yüksek tutacağız Üretim kapasitesinin iç talebin gerisinde kaldığını belirten Rus Merkez Bankası'ndan faizi artırıcı adım geldi. Bankanın Başkanı Nabiullina, "İkna olana kadar uzun bir süre yüksek seviyelerde tutacağız" dedi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşılaşan Rusya'da Merkez Bankası, politika faizini artırmaya devam ediyor.

Daha önce yüzde 12'ye çekilen faiz, son kararla birlikte yüzde 13 olarak güncellendi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.

İç talebin üretim kapasitesini aştığı, bu durumun da ithalat talebini yükselttiği değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, Rus rublesinin de bu nedenle değer kaybettiği belirtildi.

Faizi yüzde 13'e yükselttiler

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin geçerli olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13 seviyesine yükseltme kararı almıştır.

Açıklamada, enflasyonda hedef seviyesine ulaşılması için sıkı mali politika uygulamalarında sürenin uzatılabileceğine de işaret edildi.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Yıllık enflasyon oranının 11 Eylül itibarıyla yüzde 5,5 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 6 ila 7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Nabiullina: Faizi uzun süre yüksek tutacağız

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon oranında artışa yönelik baskıların arttığını belirterek şöyle dedi:

Enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle faizi yükselttik ve enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilir olduğuna ikna olana kadar uzun bir süre yüksek seviyelerde tutacağız.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13 seviyesine yükseltme kararının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Gelirlerde dövizin payı azalıyor"

Rusya'nın ihracat gelirlerinde rublenin payının giderek arttığını vurgulayan Nabiullina, şöyle konuştu:

Son verilere göre, tüm ihracat gelirlerinde rublenin payı yüzde 42 düzeyinde. Gelirlerde dövizin payı azalıyor. Şirketler de elde ettikleri döviz gelirlerinin yüzde 90'ını satmaya devam ediyor.

"Döviz kurunu ekonomik tedbirlerle etkilemeliyiz"

Bugünkü faizi yükseltme kararının, enflasyon risklerindeki artış nedeniyle alındığını aktaran Nabiullina, temmuz ayından bu yana faiz artırımına yönelik atılan adımların, döviz kurunun etkisi de dahil olmak üzere artan enflasyon risklerine bir yanıt olduğunu söyledi.

Rublenin değer kazanması için idari tedbirlerden yana olmadıklarına işaret eden Nabiullina, şunları ifade etti:

Döviz kurunu ekonomik tedbirlerle etkilemeliyiz. Ekonomik önlemler, 'ruble tasarruflarının çekiciliğini artırmak, şirketlerin fazladan kredi almak yerine vergi ve maaş gibi cari giderlerini karşılamak için gelirlerini kullanmaya teşvik edilmesi' anlamına geliyor.