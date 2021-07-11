Türkiye, dünyanın en önemli levrek ve çipura üreticisi

Türkiye, dünyanın en önemli levrek ve çipura üreticisi

2021'in ilk yarısında yüzde 42 artışla 649 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü, 2 yıldır üst üste kırdığı rekorlara yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, su ürünleri ihracatı ocak-haziran ayları arasında yüzde 42 artışla 649 milyon dolara çıktı.

LEVREK, İLK SIRADA

Su ürünleri ihracatında ilk sırada, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 33 artarak 215 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ ÇİPURA VE ÜÇÜNÇÜSÜ ALABALIK

Levrek ihracatını 182 milyon dolarla çipura ve 81 milyon 500 bin dolarla alabalık takip etti.

Su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı Türk somonunda ise 2020'nin ocak-haziran döneminde 9 milyon 314 bin dolar olan ihracat 73 milyon 164 bin dolara çıktı.

SALGIN DÖNEMİNDE BALIK TÜKETİMİ ARTTI

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, salgın döneminde balık tüketiminin arttığını belirtti. Dünyaca ünlü birçok restoranın Türk balığını tercih ettiğini ifade eden Kızıltan, sektör olarak 2 yıldır milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını aktardı.

HEDEF 1 MİLYAR 200 MİLYON DOLAR

Kızıltan, "Bu sene rekorlara bir yenisini eklemek istiyoruz. Böyle giderse 1 milyar 200 milyon dolar ihracatın üzerine çıkacağız." dedi.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ LEVREK VE ÇİPUNA ÜRETECİSİ PAZARI"

Dünyanın en önemli levrek ve çipura üreticisinin Türkiye olduğuna işaret eden Kızıltan, bunların yanına Türk somonunu da ekleyeceklerini dile getirdi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÇİN PAZARINDA BÜYÜMEK"

Kızıltan, Türk somonunun Norveç somonuna rakip olarak pazarda yer aldığına dikkati çekerek, "Başta Rusya olmak üzere birçok ülkede Türk somonunun pazar payı giderek artıyor. Tanıtım faaliyetleriyle bu prestijli ürünümüzü daha çok ülkeye satacağımıza inancımız tam. Ayrıca diğer geleneksel ürünlerimizde de yeni pazarlarımız var. Uzak Doğu'ya ihracatımız başladı. Bunun giderek artacağını ön görüyoruz. En büyük hedefimiz ise Çin pazarında büyümek." diye konuştu.