Türkiye'de e-ticaret sektörünün büyüme iştahı açık

Koronavirüs salgını kaynaklı dijitalleşmenin artmasıyla kurulan e-ticaret platformları, salgın sürecinde hem büyüdü hem de yeni ürün ve hizmetler geliştirdi.

Ev, vasıta ve diğer kategorilerdeki arayışlarını salgın döneminde de sürdüren kullanıcılar için "Görüntülü Arama ile Gezilebilir" özelliğini hayata geçirilerek uygun portföylerin uzaktan tanıtılması sağlandı.

Salgın sürecinde moto kurye ihtiyacının oluşmasıyla motosikletlere, yaz döneminde kamp sandalyesi, kamp masası ve mutfağı ile şezlong ilanlarına, eğitimin başladığı sonbahar döneminde ise bilgisayar, tablet, yazıcı gibi teknolojik araçlara ilgi arttı. Satılık müstakil ev, bahçeli ev, bahçeli daire ilanları da yoğun ilgi gördü.

"E-TİCARET SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Bu konuda hizmet veren bir portalın Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde kullanıcıların daha fazla tercih etmeye başladığı e-ticaret sektörünün büyümeye hızla devam ettiğini belirterek, bu büyümeyi Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerinin de desteklediğini söyledi.

"SALGIN SÜRECİNDE EN HIZLI BÜYÜYEN EMLAK VE VASITA KATEGORİLERİ"

Nazım Erdoğan, salgın sürecinde Emlak ve Vasıta'nın en hızlı büyüyen kategoriler olduğuna işaret ederek, haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının konut ve otomotiv kredi faizlerini düşürmesi ve birikmiş talebin yeniden canlanması ile ev ve otomobil pazarında olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Emlak kategorisindeki kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre 2 katına, vasıta kategorisindeki kullanıcı sayısının 1.5 katına çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Ayrıca marketten eve teslim uygulamalarına ilginin artması, işletmelerin paket servisine geçmesi, standart kargo hizmetine ek olarak moto kuryeler ile dağıtımın yaygınlaşması ile motosikletlere olan ilgi de son dönemde oldukça yoğun. Bu iki kategorinin yanında alışveriş kategorisi de en çok büyüyen kategorilerimizden bir diğeri. İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorimizde, yaz döneminde kamp sandalyesi, kamp masası ve mutfağı ile şezlong ilanlarına, eğitimin başladığı sonbahar döneminde ise bilgisayar, tablet, yazıcı gibi teknolojik araçlara ilgi arttı." diye konuştu.

"E-TİCARETİ DENEYİMLEYEN YENİ KİTLENİN YÜZDE 80'DEN FAZLASININ BUNA DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Erdoğan, salgın sürecinde de ekibe yeni çalışanlar katarak istihdam yaratmaya devam ettiklerini, Aralık 2020 itibarıyla Ar-Ge merkezlerindeki 150 uzmanla 700 kişilik bir ekip olduklarını söyledi.