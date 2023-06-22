Yaşlı ve engelli aylıkları sonra belirlenecek İlgili bakanlık, yılın ikinci 6 ayında kullanılacak asgari ücretin değiştireceği kalemler olarak sıralanan maddelerin içinde yer alan yaşlı ve engelli aylıklarının bazı yayın organları tarafından hatalı verildiğini aktardı.

AA

1 Temmuz itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücret yüzde 34 zam ile net 11 bin 402 TL, brüt 13 bin 414 liraya yükseldi.

Asgari ücretin artış oranı bazı ödemelere de yansıdı.

Ancak bu ödemelerin içinde sayılan yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili haberlere, ödemelerin asgari ücretle aynı oranda artmayacağı düzeltmesi geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, bu aylıkların asgari ücrete göre değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur katsayısı sonrasında belirleneceğini dile getirdi.

"Paylaşılan tutarlar gerçeği yansıtmıyor"

Bakanlık, paylaşılan 'güncel' yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.

"Artışları mevzuat belirliyor"

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlı ve engelli aylığı memur katsayısıyla birlikte açıklanıyor"