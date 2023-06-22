Yaşlı ve engelli aylıkları sonra belirlenecek

1 Temmuz itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücret yüzde 34 zam ile net 11 bin 402 TL, brüt 13 bin 414 liraya yükseldi.
Asgari ücretin artış oranı bazı ödemelere de yansıdı.
Ancak bu ödemelerin içinde sayılan yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili haberlere, ödemelerin asgari ücretle aynı oranda artmayacağı düzeltmesi geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, bu aylıkların asgari ücrete göre değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur katsayısı sonrasında belirleneceğini dile getirdi.
"Paylaşılan tutarlar gerçeği yansıtmıyor"
Bakanlık, paylaşılan 'güncel' yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.
"Artışları mevzuat belirliyor"
Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaşlı ve engelli aylığı memur katsayısıyla birlikte açıklanıyor"
Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir.