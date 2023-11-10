Zeytinyağında yeni yıla 50 bin ton stokla girilecek Üreticiler, kuraklık nedeniyle zeytin verimindeki düşüşe rağmen önümüzdeki yıla stoklu girileceğini belirtiyor.

AA

Zeytinde verim bir yıl ise değer yıl ise daha durgun geçiyor. Üreticiler böyle durumları "var yılı" ve "yok yılı" diye adlandırılıyor.

Küresel iklim değişikliği nedeni ile Avrupa'da ve Türkiye'de zeytin üretimi verimi düştü.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağında bu üretim sezonunda tahmini rekoltenin 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak gerçekleşmesinin beklendiğini belirterek şöyle konuştu:

360 bin ton gibi zeytinyağına sahibiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi rekor seviyede ihracatımız 150 bin ton, en fazla iç tüketimimiz de 160 bin ton bile olsa önümüzdeki var yılına yaklaşık 50 bin ton gibi stokla girmemiz söz konusu.

Zeytin ağacı sayısı: 202 milyon

Tan, Türkiye'de 171 milyon meyve veren, 31 milyon da meyve vermeyen zeytin ağacı olduğunu kaydetti. Ülkedeki zeytin ağacı sayısında son 15 yılda ciddi artışın olduğunu anlatan Tan, şöyle konuştu:

Geçen sene 421 bin ton zeytinyağı üretim yaptık. 735 bin ton da sofralık zeytin ürettik. Böyle bir yıldan sonra tabii ki çok daha düşük bir üretim olması zeytin ağacının genetiğinde var. Geçen yıla göre ağaç başına verim yüzde 55,7 azalarak 7,9 kiloya düşmüş. Toplam zeytin miktarında yüzde 54,9 yani yaklaşık yüzde 55'lik bir azalma var geçen seneye göre. 1 milyon 342 bin 998 ton zeytin üretim olmuş toplam yağlık ve sofralık zeytinde. Geçen seneye göre sofralık zeytinde yaklaşık 39,8 oranında bir azalma olmuş ve 765 bin tondan 442 bin tona düşmüş. Bu yıl zeytinyağında biraz daha düşüş fazla. 2023 yılında 421 bin ton olan zeytinyağı üretimi bu miktar 179 bin 300 tona gerilemiş.

"Var yılına yaklaşık 50 bin ton stokla gireceğiz"

Mustafa Tan, Türkiye'nin dünyada olduğu gibi "var" ve "yok" yıllarını yaşayan bir ülke olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

Zeytinyağında bu üretim sezonunda tahmini rekoltenin 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim hem ihracatımızı hem de iç piyasadaki tüketimimizi fazlalıkla karşılayabilecek bir rakam. Ülkemizde geçen yıl bir önceki yıldan gelen stokla birlikte dönem başı 480 bin ton üretime ulaşmıştı. Bunun yaklaşık 300 bin tonu hem ihraç edildi hem de iç piyasada rekor seviyelerde tüketildi. Böylece bu dönemin başında 180 bin ton civarında bir stok devretmiş oldu. Bu yılda da 180 bin ton kadar bir ürün olduğu tahmin edildiğini varsayarsak 360 bin ton gibi zeytinyağına sahibiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi rekor seviyede ihracatımız 150 bin ton, en fazla iç tüketimimiz de 160 bin ton bile olsa önümüzdeki var yılına yaklaşık 50 bin ton gibi stokla girmemiz söz konusu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)