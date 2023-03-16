Büyük gün geldi! İlk Evim'de İstanbul için kura zamanı 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor.

Birçok yeniliğin de yer aldığı konut projesinde, ilk kez gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede kura çekim sürecine girildi.

Etaplar halinde yapılan kura çekiminde yüzler güldü, yıllarca kirada oturan vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazandı.

"İstanbul zamanı"

Son olarak heyecanla beklenen İstanbul kurasına sıra geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul zamanı" sözleriyle merakla beklenen kura çekim tarihlerini paylaştı.

Bakan Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kura Tuzla'da çekilecek

Bugün başlanacak kura çekimi, ilk olarak Tuzla'da gerçekleştirilecek ve 29 Mart'a kadar kentte devam edecek.

Yapılacak olan kura çekimi sonrasında 20 bin 920 konut için hak sahipleri belirlenecek.

"Sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız"

Konuya ilişkin Murat Kurum'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Daha dirençli bir İstanbul için; ilave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak,

sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız.



TOKİ ile İlk Evim projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun kurasını çekmeye başlıyoruz.



İstanbullulara, İstanbul'umuza hayırlı olsun.

İstanbul'da kura takvimi

Takvimde yer alan diğer kentlerdeki kura tarihleri şu şekilde:

16-29 Mart 2023: Tuzla-20 bin 920



30 Mart 2023: Çatalca-540



30 Mart 2023: Silivri, Selimpaşa-200



1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler-28 bin 340

3,5 ayda tamamlanmış olacak

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen sosyal konut hamlesi, İstanbul'daki kuraların tamamlanmasıyla sona erecek.

Böylelikle 250 bin konut için 81 ilde 3,5 ay gibi kısa sürede tamamlanmış olacak.

Bakanlık tarafından paylaşılan örnek konutlar...