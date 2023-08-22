Ev sahiplerinden yeni taktik: Paylaşımlı ev dönemi başladı Kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırından memnun olmayan ev sahipleri 'paylaşımlı ev' adı altında oda kiralamaya başladı.

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Yüksek enflasyon nedeniyle kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırı ev sahiplerini durduramadı.

Özellikle büyükşehirlerde kira gelirlerini artırmak için yeni taktikler geliştirildi.

Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor.

'Paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapılıyor.

"Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı"

Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.

TRT Haber'e konuşan Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.

Emel Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.

"Apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor"

Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor, kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.

Özbek, bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı: