İlk Evim projesine e-Devlet başvuruları için son gün

Sosyal konut projesine banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular 31 Ekim'e kadar sürerken, e-Devlet başvurularının bugün sona ereceği açıklandı.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklandığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Dar gelirli vatandaşlara adeta nefes olan proje kapsamında, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuldu.

14 Eylül'de başlayan başvurular kısa sürede rekora ulaştı.

Son gün 31 Ekim

Konut tipi ayırt edilmeksizin yapılan başvurular tüm hızıyla devam ederken ilgili bankalardan 31 Ekim'e kadar başvuru alınacak.

Öte yandan e-Devlet üzerinden de açılan başvurular için bugün son gün olduğu açıklandı.

TOKİ açıkladı

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk Evim '250 bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022 tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz."





Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatıldı.