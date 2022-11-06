Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.537
0.51%
BTXN Coin
10.44
-1.69%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C
    Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması

    Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yüzyılın sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor. İlk evimde ilk kura çekilişinde 10 il daha belli oldu.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." dedi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi.

    "İlk kuralar 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekilecek"

    Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

    Yapımı tamamlanmış TOKi evleri ViDEO

    Murat Kurum

    Kura çekimi yarın başlıyor

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekileceği bildirildi.

    Murat Kurum dan TOKİ kura çekimi açıklaması #2

    (Afyon Sinanpaşa)

    "Kura çekimi noter huzurunda çekilecek ve canlı yayınlanacak"

    10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

    Murat Kurum dan TOKİ kura çekimi açıklaması #3

    Kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri

    Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

    7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut, Ardahan 250 konut

    8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut, Siirt 903 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1.850 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

    10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

    11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

    13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

    15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

    16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

    Amasya

    (Amasya)

    Murat Kurum dan TOKİ kura çekimi açıklaması #5

    (Aydın)

    Ankara

    (Ankara)

    Murat Kurum dan TOKİ kura çekimi açıklaması #7

    (Kahramanmaraş Pazarcık)


    İyi Partili Ezgi Dilara Gökçe, kuduzla savaşan çocuğun ailesini suçladı
    3. Sayfa

    İyi Partili Ezgi Dilara Gökçe, kuduzla savaşan çocuğun ailesini suçladı

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Derbiye damga vurması beklenen 10 isim
    Futbol

    Derbiye damga vurması beklenen 10 isim

    Görüş Bildir