Erdoğan: Seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yıl var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ekonomi güvenlik ile birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ekonomide Gezi olaylarına kadar tarihi başarılara imza attığımız bir dönem yaşadık. Son 6 yılda maruz kaldığımız saldırılar ekonomimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı aynı zamanda ekonomimiz de sabote edilmeye çalışıldı. Ülkemize dayatılan kur faiz enflasyon şer üçgenine karşı nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük.

Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır.

''ÖNÜMÜZDE SEÇİM GERİLİMİ YAŞAMAYACAĞIMIZ 4 YILI AŞKIN BİR SÜRE BULUNUYOR''

Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Bu ülkede yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar.

''YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ''

Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok. Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir.''