Gazze'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanlar korku ve endişe içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Salgın her gün yeni bir yerde ortaya çıkıyor.

İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Abluka altında olan Gazze'de, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'dan dönen iki kişiye koronavirüs teşhisi konulduğunu belirtti.

Eburriş, iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutularak, kentin içine giriş yapmadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığını belirten Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.