Google, işletmelerden koronavirüs bilgisi istiyor

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların, restoranların ve müşteriye dönük diğer işletmelerin hastalıktan kaynaklanan personel sıkıntılarıyla boğuşması bekleniyor.

Bunu göz önünde bulundura Google, Haritalar'da bulunan işletme profillerinin de sürekli güncel olmasına önem veriyor. Şirket, virüsten etkilenen işletmelerin profillerinde bu durumu belirtmesini istiyor.

Google'ın destek sayfasında yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer veriliyor: ''Eğer işletmeniz koronavirüsten herhangi bir şekilde etkileniyorsa, Haritalar'da bulunan işletme profilinizi sık sık güncelleyin ve bu durumu müşterilerinize belirtin.''

GOOGLE ŞİMDİDEN ÖNLEMLERİNİ ALIYOR

Google, hızla yayılanan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar birçok önlem aldı. Örneğin şirket, Kuzey Amerika'daki on binlerce çalışanına evden çalışmaları için talimat gönderdi.

Google'ın işletmeler için yayınladığı son açıklama, işletmelerin bilgilerini güncel tutmasını ve bu sayede kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayacak.

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