taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.255
Euro
7.0349
Altın
1611.77
Borsa
95660.33
Gram Altın
323.636
Bitcoin
37615.52

Google, işletmelerden koronavirüs bilgisi istiyor

Google Haritalar, işletmelerden profillerine koronavirüs ile ilgili bilgi eklemesini talep ediyor.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 16:00..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların, restoranların ve müşteriye dönük diğer işletmelerin hastalıktan kaynaklanan personel sıkıntılarıyla boğuşması bekleniyor.

Bunu göz önünde bulundura Google, Haritalar'da bulunan işletme profillerinin de sürekli güncel olmasına önem veriyor. Şirket, virüsten etkilenen işletmelerin profillerinde bu durumu belirtmesini istiyor.

koronavirüs

Google'ın destek sayfasında yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer veriliyor: ''Eğer işletmeniz koronavirüsten herhangi bir şekilde etkileniyorsa, Haritalar'da bulunan işletme profilinizi sık sık güncelleyin ve bu durumu müşterilerinize belirtin.''

GOOGLE ŞİMDİDEN ÖNLEMLERİNİ ALIYOR

Google, hızla yayılanan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar birçok önlem aldı. Örneğin şirket, Kuzey Amerika'daki on binlerce çalışanına evden çalışmaları için talimat gönderdi.

Google'ın işletmeler için yayınladığı son açıklama, işletmelerin bilgilerini güncel tutmasını ve bu sayede kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Google, işletmelerden koronavirüs bilgisi istiyor

Google, işletmelerden koronavirüs bilgisi istiyor

Google, işletmelerden koronavirüs bilgisi istiyor

İlginizi Çekebilir
Yüzünüze dokunduğunuzda titreyen koronavirüs bilekliği
Slightly Robot adlı bir girişim, yüzünüze dokunduğunuzda size titreşim veren akıllı bileklik geliştirdi.
Redmi Note 9 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler
Xiaomi, merakla beklenen yeni Redmi Note 9 serisine ait iki yeni model tanıttı. Redmi Note 9 Pro ve Pro Max olarak isimlendirilen telefonların fiyatlarına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabildiği belli oldu
Bilim insanları, koronavirüsün günlük hayatta kullandığımız nesnelerin üzerinde ne kadar tutunabildiğini araştırdı.
PUBG'ye 6.3 güncellemesi ile gelecek bütün yenilikler
PUBG'nin test sunucularına gelen 6.3 güncellemesi ile oyuna eklenen yenilikleri, sizler için listeledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
385
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
398
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
90
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
68
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
121
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
77
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir