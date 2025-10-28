Balıkesir'deki depremin ardından bakanlardan açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli bir deprem yaşandı.

Meydana gelen depremin ardından bakanlar ve siyasiler tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı.

MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz, gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz."

CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memişoğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BURHANETTİN DURAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal'den yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ersoy, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

MUSTAFA DESTİCİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öncelikle Sındırgı ve Balıkesir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor can kaybı olmamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Yüce Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü şerden ve doğal afetlerden muhafaza eylesin."

VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Balıkesir." ifadelerini kullandı.