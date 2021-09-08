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    Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi

    Çomar Barajı'nda, Osman K.'ya ait cip bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 03:51
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    Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi

    Çorum'da bulunan Çomar Barajı'nda istenmeyen anlar yaşandı.

    Osman K.'ya ait, Yaşar Ö.'nün kullandığı ve engelli aracı olduğu öğrenilen lüks cip bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Yaşar Ö.'nün ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    CİP KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Alevlere teslim olan ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen cip tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

    Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Çorum da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi #1

    Çorum da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi #2

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