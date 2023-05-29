Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına yoğun ilgi İkinci tur seçimlerinden tarihi bir zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni doldurdu.

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Türkiye, kararını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağlayarak 17'nci seçimini de zaferle bitirdi.

Tarihi zaferin ardından tüm yurtta vatandaşlar sokağa döküldü.

Yurdun dört bir yanında sokağa çıkan vatandaşlar davul zurnalar, konvoylar, halaylar sevinci gözler önüne serdi.

En büyük coşku ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşandı..

Gelenekselleşen balkon konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Katılımcı sayısına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İşte şu tablo sevgililerin tablosu, 320 bin kişi burada"

Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şu tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı.



Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum"

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Seçimin 2. tur sonuçlarına göre herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçim gayri resmî sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizleri tevdi etmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.



Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan müşahitleri emniyet mensuplarını ve herkesi tebrik ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye Yüzyıl'ından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda TBMM'de çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün de yürütmedeki tercihi kesinleşmiştir. Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir.

"Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır"