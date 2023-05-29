Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden tarihi görüntüler 2. tur seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini ilan etmesiyle birlikte birçok ilde halk sokağa çıktı. Vatandaşlar seçim zaferini coşkuyla kutladı.

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Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuyla birlikte vatandaş sandıklarda seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu %52,1'lik oy ile mağlup ederek kesin bir zafere imza atmış oldu.

Zaferin ardından vatandaş sokağa çıkıp bu tarihi zaferi kutladı.

Vatandaşlar sokakta davul zurna çalarak, konvoy oluşturdukları arabalarından kornalara basarak, halaylar çekerek sevinç gösterisi yaptılar.

Kutlamalar bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul'da Esenyurt Doğan Aras Bulvarı'nda havai fişeklerle kutlama yapan grup, Avcılar istikametinde yolu trafiğe kapattı.

Kutlama adreslerinden biri olan Fatih'teki Vatan Caddesi'nde oluşturulan konvoylar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Üsküdar Meydanı'nda vatandaşların kutlamaları sırasında havai fişekler atıldı. Üsküdar sahil yolunda da vatandaşların oluşturduğu konvoylar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da sahil yolunda vatandaşlar konvoylar halinde kutlamalara eşlik etti.

Beykoz'da bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde sokak ve caddelerde kutlama yaptı. Kutlamalar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

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Halaylar çektiler

Sancaktepe'de yapılan kutlamalara vatandaşlar otomobillerinin yanı sıra hafriyat kamyonları, tırlar ve kamyonetleriyle de katıldı.

Çekmeköy ve Pendik'te davul zurna çalarak seçim zaferini kutlayan vatandaşlar, halay çekti.

Vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili'nde de kutlama yaptı.

Başakşehir Kent Meydanı'nda yoğun kalabalık oluşturan vatandaşlar, coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Kent genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrağı ile AK Parti bayrakları asan birçok vatandaş da sokaktaki kutlamalara eşlik etti.

Seçim başarısı Ankara'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.

Ankara'nın çeşitli noktalarında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulundu.