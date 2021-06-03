Denizdeki büyük tehlike: Deniz salyası (müsilaj) nedir, neden olur?

Denizdeki büyük tehlike: Deniz salyası (müsilaj) nedir, neden olur?

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve müsilaj olarak da bilinen deniz salyası, özellikle Anadolu Yakası’ndaki bazı sahilleri etkilemeye devam ediyor. Peki deniz salyası (müsilaj) nedir, neden olur?

Gebze, Erdek, Yalova, Gemlik, Mudanya, Gelibolu, Adalar ve boğazdaki sahilleri kaplayan deniz salyası, deniz canlıları için ciddi bir biyolojik tehdit oluşturuyor.

Deniz tabanına yerleşerek deniz canlılarının hayatını olumsuz etkileyen müsilaj, yüzeyde kimi zaman kaybolsa da yağmur sonrasında kıyılarda birikmeye devam ediyor.

Denizin bu sorundan kurtulması için çözüm arayışları devam ederken, bu korkunç görüntüyle karşılaşan vatandaşlar; deniz salyası nedir, neden olur, nasıl geçer? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

İstanbullular, deniz salyası ya da müsilaj olarak adlandırılan bu kabusun bir an önce son bulmasını umut ediyor.

Peki halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj nedir, neden olur, nasıl geçer? İşte detaylar...

DENİZ SALYASI NEDİR?

Uzun zamandır Marmara Denizi'nde görülen ve görüntü kirliliğine neden olan deniz salyası, yayılımını hızla sürdürerek Marmara Denizi'nin tamamını tehdit eder hale gelmiş durumda.

Balıkçılık, deniz turizmi ve dolaylı olarak insan sağlığını olumsuz etkileyen müsilaj, denizdeki mikroorganizmaların artması sonucu ortama salgıladıkları organik bileşiklerle oluşmaktadır.

Bu oluşum, deniz tabanındaki canlıların güneşle temasını kesip beslenme ve solunumlarını engellemektedir. Balık yumurtalarını ve hayvansal besinleri sarmalayarak canlı çeşitliliğinin ciddi oranda azalmasına neden olmaktadır.

DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?

Denizde artış gösteren mikroorganizmaların salgıladıkları organik bileşikler, suyla temas ettiklerinde şişmektedir.

Gözle görülür hale gelen bu organizmalar, deniz salyası olarak adlandırılmaktadır. Deniz salyasının oluşması için yüksek derecede azot, fosfat girdi ve su sıcaklığı gerekmektedir.

DENİZ SALYASI NASIL OLUŞUR?

Deniz salyasına atık arıtma tesislerinden gelen sıvı atıklar, doğrudan denize verilen kanalizasyonlar, kıyı şeridinde yer alan sanayi işletmelerinin atıkları neden olmaktadır.

Kirliliğe bağlı olarak ''fitoplankton'' denilen hücreler aşırı çoğaldığında ekstrem şartlar oluşmakta ve misülaj salgılanmaktadır. Şeffaf, organik mukusumsu yapıya sahip olan müsilaj, mikroorganizmalar için hızla üreme ve gelişme ortamı yaratmaktadır.

Mikroorganizmalar, bakteriler ve virüsler hızla kümelenerek bir tül gibi metrelerce uzayıp gitmekte ve hızla denizi sarmaktadır. Yüzeyden yaklaşık 5 metre aşağıda başlayan bu oluşum giderek derine inmektedir.

DENİZ SALYASI NASIL TEMİZLENİR?

Uzmanlar, neredeyse tüm bitkiler ve birtakım mikroorganizmalar tarafından üretilen, kalın ve yapışkan bir madde olan deniz salyasının, mevsimsel geçiş süreci tamamlandığında ortadan kaybolacağını düşünmektedir.

Ancak denize dökülen atıkların artması ve küresel ısınma nedeniyle deniz salyası oluşumu sık sık tekrarlamakta ve bu da uzun vadede denizlerin ciddi zarar görmesine yol açmaktadır.

Deniz salyası görülen yerlerde denize girilememekte ve balıkçı ağlarına yapışarak avlanmayı zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra deniz salyasına temas eden balıkların tadı ve kokusu değişmektedir. Bu nedenle uzmanlar bu şartlar altında toplanan balıkların tüketilmemesini önermektedir.