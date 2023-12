Dilan Polat cezaevinden içini döktü: 'Canım annem sizi öyle çok özledim ki..' Engin Polat'ın kız kardeşi, fenomen Dilan Polat'ın cezaevinde yazdığı mektubu sosyal medya hesabında paylaştı. Polat'ın mektupta, "Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi gündemdeki yerini koruyor.

Birkaç ay öncesine kadar gösterişli hayatını gözler önünde yaşayan, dolar ve altınlarla şov yapan Polat, şimdilerde çeşitli suçlardan parmaklıklar ardında.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarıyla mercek altına alınan Polat Ailesi hakkında süreç devam ediyor.

Dosya her geçen gün derinleşirken, takipçileri ve fenomenleri yakından takip edenler ise Dilan Polat'ın akıbetini merak ediyor.

Cezaevinden mektup yolladı

5 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan fenomenden yeni bir haber geldi.

Dilan Polat, kendisi gibi tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat'a cezaevinden mektup yolladı.

Kardeş Polat, mektubun bir kısmını sosyal medya hesabından yayınladı.

"Hiç iyi değilim"

Polat'ın gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20.30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten...”

Ne olmuştu?

Dilan Polat'ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.