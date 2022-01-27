Dışişleri Bakanlığı'ndan, Uluslararası Holokost Anma Günü açıklaması

Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla yazılı açıklama Bakanlık, sistematik şekilde katledilen azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanın saygıyla hatırlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ‘Uluslararası Holokost Anma Günü’ dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

“BİRÇOK YAHUDİYE KUCAK AÇILDI”

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin, tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler dahil milyonlarca insanın sığındığı güvenli bir liman olduğu belirtilen açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Nazilerden kaçan çok sayıda Yahudi'ye kucak açıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu süreçte mağdurlara Türk diplomatların yardım eli uzattığı hatırlatılarak, "Bu dönemde, çok sayıda Yahudi temerküz kamplarına gönderilmekten Türk hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulmuştur. Mağdurlara yardım eli uzatan diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

“TÜRKİYE, HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE TAVİZSİZ TUTUMUNU SÜRDÜRMEKTE”

Holokost kurbanlarının bu yıl koronavirüs nedeniyle çevrim içi düzenlenen bir törenle anılacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası iş birliğine katkı sağlamaktadır."