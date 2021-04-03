Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
487.211
0.68%
EXEN Coin
20.67
-5.05%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine gönderildi

    Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün tutuklanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Gergerlioğlu'nun bugün ise Sincan Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.
    • AA
    • 03.04.2021 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine gönderildi

    Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da gözaltına alınmıştı.

    Gergerlioğlu, daha sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış, burada anjiyo operasyonu gerçekleştirilmişti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Son olarak ise Gergerlioğlu’nun hastaneden çıkarılarak Sincan Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

    HDP'Lİ DİĞER VEKİLLER DE DOĞRULADI

    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Avukat Bışar Alınak, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi’ne götürüldüğünü duyurdu.

    HDP li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine gönderildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir