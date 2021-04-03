HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine gönderildi

Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün tutuklanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Gergerlioğlu'nun bugün ise Sincan Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Gergerlioğlu, daha sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış, burada anjiyo operasyonu gerçekleştirilmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Son olarak ise Gergerlioğlu’nun hastaneden çıkarılarak Sincan Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

HDP'Lİ DİĞER VEKİLLER DE DOĞRULADI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Avukat Bışar Alınak, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi’ne götürüldüğünü duyurdu.