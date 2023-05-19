İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'teki program için basın mensuplarına gönderilen mesajda "İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

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Milyonların merakla beklediği 14 Mayıs seçiminde, cumhurbaşkanı ilk turda seçilemedi.

İkinci tura bırakılan seçim 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur öncesi Başkent'te hareketli saatler yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ettiler

Henüz oy sayımları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte kameraların önüne geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı ilan etti.

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Bu kez kendini Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etti

14 Mayıs'taki açıklamalarıyla demokrasi yarışını germeye çalışan İBB Başkanı, bu kez kendini Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etti.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu"

Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

Gazetecilere gönderilen bilgi notunda şu ifadeler kullanıldı:

Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20.00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız.

Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulmuştu.