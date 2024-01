İyi Parti'den Özgür Özel'in Can Atalay mitingi davetine olumsuz cevap

Haberler



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Can Atalay için düzenlenecek miting çağrısına olumsuz cevap veren İyi Parti'de Sözcü Kürşad Zorlu, "Katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi.