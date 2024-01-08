İyi Parti'den Özgür Özel'in Can Atalay mitingi davetine olumsuz cevap CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Can Atalay için düzenlenecek miting çağrısına olumsuz cevap veren İyi Parti'de Sözcü Kürşad Zorlu, "Katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi.

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İyi Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Genel Başkan Meral Akşener, bugün İyi Parti Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zorlu'ya, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında gerilime neden olan ve son kararın ardından CHP'nin miting düzenleme kararı da soruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting davetine ne cevap verecekleri sorusuna Zorlu, olumsuz cevap verdi.

"Mitinge katılmayacağız"

Kürşad Zorlu, "Biz zannediyorum iki başlıkta bir çağrıydı. Bir TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılma girişimiydi. Biz orada imza vermedik ama böyle bir toplantı olursa Genel Kurul'da olacağız. Mitinge gelince katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde." dedi.