Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, cezaevinde evlendi

Kadir Şeker'in, öldürdüğü Özgür Duran(32) tarafından darbedilirken kurtardığı Ayşe Dırla(35), 900 gram eroinle yakalanıp tutuklandığı sevgilisi Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlendi.

Konya'da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken, üzerinde taşıdığı bıçakla Özgur Duran'ı öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandırken kurtarılan Ayşe Dırla, uyuşturucu ile yakalanması ile yeniden gündeme gelmişti.

TUTUKLANDI

Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla ise 29 Kasım'da merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde polisin düzenlediği operasyonda, Murat Hanlı ile birlikte otomobilde, bebe bisküvisi içine gizlenen 900 gram eroinle yakalandı.

Gözaltına alınan Dırla ile Hanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3O YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

BERABER GİRDİKLERİ CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Ayşe Dırla'nın, birlikte tutuklandığı Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarında da Ayşe Dırla'nın soyadının 'Hanlı' olarak değiştirildiği, çiftin yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

Dırla, mahkemedeki ifadesinde, Hanlı ile dini nikahlı olarak yaşadıklarını belirterek, ''Murat benim 1 aylık dini nikahlı eşim. Onunla yaşıyoruz." demişti.



















