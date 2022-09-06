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    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    Kırsaldaki PKK/KCK ve PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen örgüt üyesi havalimanında yakalandı. Adliyeye götürülen terörist tutuklandı.
    • 06.09.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:26
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    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor...

    Yurt içi ve sınır ötesinde teröristlere nefes aldırmayan ekipler, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda terörist ihbarı üzerine harekete geçti.

    1 Eylül'de operasyon düzenlendi

    PKK’lı kadın teröristin kılık değiştirerek hava yolu üzerinden İstanbul’dan Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan ekipler, 1 Eylül tarihinde havalimanında önlem aldı.

    Kontrol noktasında geçtiği belirlenen ve kendisini  Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı.

    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı VİDEO

    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı nda yakalandı #1

    Gözaltına alındı

    Bunun üzerine kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi oldu belirlendi.

    Gözaltına alınan terörist, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı nda yakalandı #2

    PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği öğrenildi

    Yapılan detaylı sorguda, kadın teröristin “terör örgütü üyesi olmak” suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

    Kadın teröristin, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

    İstanbul'da izini kaybettirdi

    Öte yandan örgütün Irak ve Suriye’deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö.'nün, daha önce Türkiye’ye geldiği ve İstanbul’da izini kaybettirdiği tespit edildi.

    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı nda yakalandı #3

    Tutuklandı

    İHA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak” suçundan tutuklandı.

    Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı nda yakalandı #4


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