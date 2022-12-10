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    Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından lastik bot içerisinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 55 düzensiz göçmen de yakalandı.
    • 10.12.2022 - 11:23
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    Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 13 göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

    Diğer göçmen olayında ise Yunanistan'ın ittiği can salındaki göçmenler ise bölgede bulunan balıkçı tekneleri tarafından kurtarılarak, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

    2 lastik bot durduruldu

    Ayrıca sahil güvenlik ekipleri, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı hareketli lastik botu durdurdu.

    68 düzensiz göçmen yakalandı

    Lastik bot içerisinde bulunan toplamda 55 göçmeni yakaladı.

    Meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında ise toplam 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

    İşlemler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

    Muğla da Yunanistan ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı #1

    Muğla da Yunanistan ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı #2

    Muğla da Yunanistan ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı #3


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