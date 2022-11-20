PKK/YPG’ye açık destek: ABD’li komutan sözde mezuniyete katıldı

Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi sürerken ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye yurt içi ve yurt dışında terör örgütüne düzenlediği operasyonlarla örgütün belini kırmaya devam ediyor.

Kahraman askerlerimizin operasyonları sürerken müttefikimiz ABD ise terör örgütüne açık bir şekilde destek sağlamayı sürdürüyor.

ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin operasyonların akarşı çıkan ABD, bu kez de teröristlerin mezuniyet törenine katıldı.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı teröristlerin mezuniyetine katıldı

YPG'nin sözde elit birliği olarak lanse edilen Rojava Terör Timi'nin mezuniyet törenine ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis de katıldı.

Törende Kürtçe konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.

"Başarınızla gurur duyuyoruz"

Jeff Dennis konuşmasında, "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Yayınlanan görüntülerde terörsitlerin ABD tarafından tam teçhizat donattığı gözlerden kaçmadı.

2023 yılında 187 milyon dolarlık yardım yapacaklar

ABD yönetiminin 2023 yılı için Senato'ya 813 milyar dolarlık savunma bütçesinden 187 milyon doları IŞİD'le mücadele kapsamında PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG ile yürütülen faaliyetlere harcanacağını açıkladı.

Her yıl bu bütçeyi arttıran ABD, Suriye'nin kuzeyindeki varlığını özel kuvvetler mensuplarıyla sürdürüyor.