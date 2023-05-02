Refakatsiz çocuklarla ilgili son veriler paylaşıldı 2 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla deprem sonrası enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan bin 914 çocuk kayıt altına alındı. Kayıtlarda yer alan ve hastanede tedavi altına alınan 10 çocuk ise ne yazık ki hayatını kaybetti.

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Türkiye, asrın felaketinde binlerce yetişkinle birlikte minik bedenleri de kaybetti.

Anne ve babasız kalan yüzlerce çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Bakanlık, refakatsiz çocuklarla ilgili kayıt, tedavi ve aile birleştirme çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

1.914 çocuk kayıt altına alındı

Buna göre 2 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla deprem sonrası enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan bin 914 çocuk kayıt altına alındı.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında bin 813 çocuk, ailesine teslim edildi.

25 çocuğun tedavi süresi ise devam ediyor.

Tedavisi tamamlanan 66 çocuk, Bakanlığın kuruluş makamına alındı.

10 çocuk hayatını kaybetti

Çocuk bakım kuruluşlarında bulunup, kimliği henüz tespit edilmeyen 6 çocuk bulunuyor.

Kayıtlarda yer alan ve hastanede tedavi altına alınan 10 çocuk ise ne yazık ki hayatını kaybetti.

Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü’ne yapılan ihbarlar neticesinde 531 çocuğun ise vefat ettiği tespit edildi.