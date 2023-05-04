Şirin Payzın AK Parti'nin seçim reklamlarındaki İHA ve SİHA'lardan rahatsız oldu AK Parti, seçimlere sayılı günler kala paylaştığı yeni reklam filmiyle izleyenlerin beğenisini toplarken bu durum CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Payzın, belgesel niteliğindeki reklamları, "Köylere ve muhafazakar kesimlerine yönelik inanılmaz propagandaları var." ifadeleriyle eleştirdi.

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Türkiye'nin seçim ayına girmesiyle birlikte sahada tempo arttı.

Adaylar yurdun dört bir yanındaki mitinglerini hızlandırmaya başladı.

Bu süreçte yaşanan heyecan, televizyon ekranlarına ve sosyal medyaya da yansıdı.

Bir yandan sahada çalışmalar yapılırken bir yandan da seçim reklamlarıyla süreç işlenmeye devam ediyor.

AK Parti ise yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Reklamlarda kararsız seçmenlere yönelik belgesel niteliğinde mesajlar verilirken yapılan projeler de anlatılıyor.

Bu durum ise muhalefet cephesiyle birlikte CHP'nin fonladığı televizyon kanalarını da rahatsız ediyor.

"Getirdikleri nokta terörle mücadele"

Bunlardan biri de Halk TV oldu. Kanalın sunucuların Şirin Payzın, AK Parti'nin seçim reklamlarını hedef aldı.

"Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili." diyerek eleştiren Payzın, "Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele. İHA'lar SİHA'lar sarayın icadı ya da özel mülküymüş." dedi.

"Köylere ve muhafazakar kesimlerine yönelik inanılmaz propagandaları var"

AK Parti'nin köylü ve muhafazakarlara hitap eden reklamlar yaptığını iddia eden Payzın, sözlerine şöyle devam etti:

Sanki sadece onlar yapıyorlar. Bugüne kadar Türkiye'nin hiç savunma sanayii olmamış, ilk defa saray sayesinde olmuş gibi. Bunu ana akım dediğimiz popüler dizilerin önüne konuyor. TRT'nin yaptığı yayınları propaganda yayınları var. Şu öğretmeni şu şehitleri unutmadık diyorlar. Köylere ve muhafazakar kesimlerine yönelik inanılmaz propagandaları var. İstanbul'da taksiciler, muhalefet gelirse FETÖ'cüler gelir mi diye söylüyorlar.

Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı: Savunma sanayii

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