Van’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Van’da sabah erken saatlerde geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti.

F-16 savaş jetiyle gösteri yapabilen sayılı akrobasi ekiplerinden olan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK, Muş Hava Meydan Komutanlığından kalkış yaparak dakikalar içinde Van Gölü üzerinde görüldü.

KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL GÖSTERİ

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Van’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103’üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK Gösteri Ekibi tarafından Edremit sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Böylece SOLOTÜRK 10’uncu yılında yurtiçindeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirmiş oldu” ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK'ten Van semalarında nefes kesen gösteri VİDEO

İZLEYENLERİ GURURLANDIRDI

Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK pilotu yürekleri ağızlara getirirken, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.

Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.