Süleyman Soylu duyurdu: Erzurum'daki provokasyonla ilgili FETÖ'den sonra PKK detayı Daha önceki açıklamalarında Erzurum'daki olaya ilişkin ilk taşı atan şahsın FETÖ bağlantılı bir uzman çavuş olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 PKK'lının konuşmasının dinlemeye takıldığını söyledi.

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Türkiye'nin kaderini değiştirecek seçimlere yalnızca 4 gün kaldı..

Zamanın daralmasıyla bir yandan heyecan artarken, bir yandan da provokasyonlar baş göstermeye başladı..

Bunlardan biri Erzurum'da yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da şehir merkezinde izinsiz gerçekleştirdiği miting sonrası ortalık karışmış, İmamoğlu'nu protesto eden Erzurumlular ile mitinge katılanlar arasında arbede çıkmış, yaralananlar olmuştu.

Daha sonra meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokasyonu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını söylemiş, olayla ilgili FETÖ iltisaklı bir kişiye dikkat çekmişti.

FETÖ bağlantılı uzman çavuşun ardından ortaya PKK bağlantısı çıktı

TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Erzurum'daki provokasyonla ilgili 2 PKK'lının konuşmaları var" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Seçim olayları geçen dönemin altında. Toplam 205 olay olmuş bu dönemde. Geçen seçim dönemine göre azalma var. Biz bütün tedbirleri alıyoruz. Bunları yaptığı sivil itiatsizlik yaparak seçim kurallarını alt üst etmek istiyorlar. Bu dolandırıcılıktır resmen. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar.



İstanbul 1 saniye vakit kaybedilecek bir yer değil. Bırakıp gitti. Türkiye'nin en başarısız belediye başkanı. Ne yaptı İstanbul'a? Erzurum'da provokasyonu yapan Ekrem İmamoğlu'dur. Enteresan bir bilgi var. O bilgiyi teyit etmem lazım. Erzurum'daki provokasyonla ilgili 2 PKK'lının konuşmaları var. Bu konuşmalar terörle ilgili yapılan konuşmalar. İlk gelen bilgiler doğruysa Türkiye'nin gündeminde yer alır.