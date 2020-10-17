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    Adana'da aynı yolda giden 2 araç çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.10.2020 - 06:55
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    Adana'da aynı yolda giden 2 araç çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Abdulgani Öner yönetimindeki 33 CAL 47 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Yunus Emre Ağca yönetimindeki 54 BZ 339 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

    Adana da aynı yolda giden 2 araç çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı #1

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, Dilşah ve Şükriye Öner ile Makbule ve Şehmus Güner olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaralanan otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesine, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana da aynı yolda giden 2 araç çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı #2

    Adana da aynı yolda giden 2 araç çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı #3

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