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    Adana'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı

    Seyhan ilçesinde evi soymak isteyen bir hırsız, ev sahibiyle karşılaşınca balkondan inmeye çalıştı. O esnada düşüp bacağını kıran hırsız, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 05:30
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 05:39
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    Adana'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç anlar yaşandı.

    Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evin 3’üncü katında Cumali K. (46) bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra Cumali K. ikametin sahibiyle karşılaştı.

    Adana da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı #1

    ÜÇÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞEREK YARALANDI

    Panikleyen Cumali K. balkondan inmeye çalıştığı sırada 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

    Adana da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı #2

    "AŞAĞIDAYDIM ZATEN, DÖVDÜLER BENİ"

    Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Cumali K., "Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım" diyerek kendisini savundu.

    TEDAVİSİNİN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLECEĞİ BİLDİRİLDİ

    Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen Cumali K., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

    Adana'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı VİDEO

    Adana da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı #3

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