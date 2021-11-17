Seyhan ilçesinde evi soymak isteyen bir hırsız, ev sahibiyle karşılaşınca balkondan inmeye çalıştı. O esnada düşüp bacağını kıran hırsız, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç anlar yaşandı.

Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evin 3’üncü katında Cumali K. (46) bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra Cumali K. ikametin sahibiyle karşılaştı.

ÜÇÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞEREK YARALANDI

Panikleyen Cumali K. balkondan inmeye çalıştığı sırada 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

"AŞAĞIDAYDIM ZATEN, DÖVDÜLER BENİ"

Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Cumali K., "Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım" diyerek kendisini savundu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLECEĞİ BİLDİRİLDİ

Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen Cumali K., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Adana'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan düşerek ayağını kırdı VİDEO

