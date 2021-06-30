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    Adana'da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı

    Adana'da uyuşturucu krizine giren bir kişi, annesi, ablası ve 4 yeğenini rehin aldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 21:08
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    Adana'da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı

    Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45143 sokakta meydana gelen olayda, uyuşturucu krizine giren T.K. önce babası Kazım K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken T.K. bıçakla babasını kovaladı.

    ANNESİ, ABLASI VE 4 YEĞENİNİ REHİN ALDI

    Yaşlı adam kendisini dışarıya atarken T.K. evde bulunan annesi Gülay K., ablası Özge Ç. ve 4 yeğenini rehin aldı. Bunun üzerine baba durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler T.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

    Adana'da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı VİDEO

    1,5 SAAT BOYUNCA EVDEKİ CAM, KAPI VE BARDAKLARI KIRDI

    Şahıs, yaklaşık 1 buçuk saat boyunca evdeki cam, kapı ve bardakları kıran genç kırılan cam parçalarını hem ablasıyla yeğenlerinin hem de kendisini ikna etmeye çalışan polislere fırlattı. Amcası ve kuzenleri kapıyı kırmaya çalıştı T.K., küfür ederek evdekilere ve kendisine zarar verirken üst katta oturan amcası ve kuzenleri bir taraftan kürekle balkonun demir korkuluklarına vurdu diğer taraftan da kapıyı kırmaya çalıştı.

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #1

    ÖZEL HAREKAT POLİSİ KAPIYI KIRARAK MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine gelen özel harekat polislerinin de desteğiyle evin kapısını kıran polisler şahsı gözaltına aldı. Kurtulan çocuklara ise mahalleli sahip çıktı. Sağlık ekipleri de sinir krizi geçiren Özge Ç. ve Gülay K.'yi sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #2


    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #3

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #4

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    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #6

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    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #8

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #9

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #10

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #11

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #12

    Adana da uyuşturucu krizine giren kişi ailesini rehin aldı #13

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