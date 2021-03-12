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    Balıkesir'de 27 göçmen kurtarıldı

    Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botun su alması nedeniyle adada mahsur kalan 27 sığınmacı karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 00:22
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    Balıkesir'de 27 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla denize açıldı.

    Bir süre sonra botun su aldığını fark eden sığınmacılar, kendi imkanlarıyla Çıplak Ada'ya çıktı.

    Daha sonra bilgi verilmesi üzerine adaya, Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

    27 GÖÇMEN KURTARILDI

    Ekiplerin çalışması sonucu adada mahsur kalan 27 göçmen kurtarılarak, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.

    Ekipler, sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

    Balıkesir de 27 göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir de 27 göçmen kurtarıldı #2

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