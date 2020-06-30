Bedirhan bebek ve annesini şehit eden terörist öldürüldü

Bedirhan bebek ve annesini şehit eden terörist öldürüldü

Etkisiz hale getirilen terörist Adil Akyürek'in, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer aldığı bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2018 yılında üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa şehit düştü.

İçişleri Bakanlığı, Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

YÜKSEKOVA'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TERÖRİST ADİL AKYÜREK ÖLDÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.





BEDİRHAN MUSTAFA VE ANNESİNİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST ETKİSİZ



Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.''