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    Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı

    Osmangazi'de husumetli aileler arasında çıkan kavgayı, polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı, 8 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 00:49
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    Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı

    Saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı.

    POLİS VE ÇEVİK KUVVET EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

     

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