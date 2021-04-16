Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı

Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı

Osmangazi'de husumetli aileler arasında çıkan kavgayı, polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı, 8 kişi gözaltına alındı.

Saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı.

POLİS VE ÇEVİK KUVVET EKİBİ SEVK EDİLDİ

Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.





















