Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı
Osmangazi'de husumetli aileler arasında çıkan kavgayı, polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı, 8 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 16.04.2021 - 00:49
Saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı.
POLİS VE ÇEVİK KUVVET EKİBİ SEVK EDİLDİ
Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.