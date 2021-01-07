Denizli'de bir hukuk bürosundaki kendisine ait 31 bin liralık borç senedini tehditle alıp, fotoğrafını çektikten sonra yırtıp cebine koyan Fırat Kıy, gasp suçundan tutuklandı.

Denizli'de pastane işletmecisi 30 yaşındaki Fırat Kıy, 10 Temmuz 2019 tarihinde, Avukat Erdem Erdinç Erbeyin'in Sırakapılar Mahallesi'ndeki hukuk bürosuna gitti.

Kıy, burada sekreter olarak çalışan Sevilay Demirci'den, Avukat Erbeyin'in bir müvekkilinin kendisinden 31 bin lira alacaklı olduğu senedi istedi.

TEHDİT ETTİ

Demirci, senedi vermek istemedi. Bunun üzerine Kıy, tehditler savurmaya başladı. Korkan Demirci, Kıy'ın fotoğrafını çekeceğini söylediği senedi kilitli olan çekmeceden çıkarıp masaya koydu.

BORÇ SENEDİNİ YIRTTI

Fotoğrafı çektikten sonra senedi yırtıp cebine koyan Kıy, hukuk bürosundan ayrıldı.

Demirci'nin durumu bildirdiği Avukat Erbeyin, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı ViDEO

YIRTTIĞI SENET YÜZÜNDEN GASP SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Kıy hakkında, 'Konutta bir senedi vermeye mecbur etmek suretiyle yağma' suçundan Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kıy, 16 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davasının 28 Aralık'ta görülen 3'üncü duruşmasında, senedi borcu olmadığı gerekçesiyle yırttığını ancak kimseyi tehdit etmediğini söyledi.

1,5 YIL SONRA TUTUKLANDI

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Kıy'ın 'gasp' suçundan tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi. Olaydan 1.5 yıl sonra tutuklanan Kıy, cezaevine gönderildi.

"KARARIN ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kıy hakkında savcılığa şikayette bulunan Avukat Erdem Erdinç Erbeyin, işlenen suçun karşılığının kısmen de olsa tutuklanmayla neticelendiğini belirterek, "Şüpheli kişi, hukuk büromuza gelerek sekreterden borçlu olduğu senedin fotoğrafını çekmek istediğini söyleyip alıyor, ancak önce tehdit ediyor. Senedi yırttıktan sonra yine tehdit ederek cebine koyup kaçıyor. Burada yağma suçunun oluştuğu açıktır. Biz ve Denizli Barosu Avukatlık Hakları Merkezi, Fırat Kıy'dan şikayetçi oldu. Suçun karşılığı kısmen de olsa tutuklanmayla neticelendi. Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm meslektaşlarıma yapılan saldırıların karşılığı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Davaya Denizli Barosu temsilen katılan Avukat Salim Kutlutürk de "Kıy'ın tutuklanmasının başka kişilerin benzer olayların gerçekleşmesinin önüne geçeceğine dikkati çekip, Bizler kamu görevi yapıyoruz. Bu görevi yerine getirirken bizlere karşı pervasızca, ciddi sayılacak şekilde yapılan suçlara karşı, sanığın tutuksuz yargılanması toplum da iyi bir durum teşkil etmeyecekti. Mahkemenin sanığı tutuklaması, örnek olması açısından olumlu bir karardır." diye konuştu.