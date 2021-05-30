Elon Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı

Şırnak'ta, Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi gökyüzünü aydınlattı.

Türkiye'nin birçok şehrinde akşam 21.00 sıralarında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklar merak uyandırdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görünen ışıkları kamp yapan bir grup dağcı görüntüledi.

KAMPTAKİ DAĞCILAR GÖRÜNTÜLEDİ

İlçeye bağlı Başaran köyü Harguri bölgesinde kampta olan bir grup dağcı tarafından kaydedilen görüntülerde ardı ardına onlarca ışık göründü.

Gökteki ışıkların Elon Musk’ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

''HEPSİ DE SIRALI OLARAK GİDİYORDU''

Gökyüzünde ışıkların sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu’’ dedi.

Starlink uyduları geçen haftada görüntülenmişti.