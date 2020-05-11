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    Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 12:47
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    Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler

    Koronavirüsle mücadelede önemli başarılar elde eden Türkiye'de, normalleşme adımları atılmaya devam ediyor...

    Virüs nedeniyle tedbirler kapsamında birçok faliyete ara verilmişti. Bunlardan biri de havacılık işletmeleri...

    YENİ TEDBİRLER

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, koronavirüs nedeniyle  havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.

    Keskin, havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında alınacak önlemler ile ilgili İstanbul Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

    FİZİKİ ŞARTLAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE DÜZENLENECEK

    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Havalimanlarının fiziki şartları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek.

    BAGAJ BANTLARI ARASINDA MESAFE

    Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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