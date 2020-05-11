Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

Koronavirüsle mücadelede önemli başarılar elde eden Türkiye'de, normalleşme adımları atılmaya devam ediyor...

Virüs nedeniyle tedbirler kapsamında birçok faliyete ara verilmişti. Bunlardan biri de havacılık işletmeleri...

YENİ TEDBİRLER

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.

Keskin, havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında alınacak önlemler ile ilgili İstanbul Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

FİZİKİ ŞARTLAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE DÜZENLENECEK

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Havalimanlarının fiziki şartları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek.

BAGAJ BANTLARI ARASINDA MESAFE

Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak." ifadelerini kullandı.