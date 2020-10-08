İBB, Edirnekapı istasyonunu 2 hafta kullanıma kapatacak

Edirnekapı istasyonunun bir hafta Beylikdüzü, bir hafta Söğütlüçeşme istikameti, İBB tarafından çalışma yürütülmesi sebebi ile kullanıma kapatılacak.

İstanbul'da bulunan Edirnekapı metrobüs istasyonunda, temmuz ayında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor.

İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, 9 Ekim Cuma’yı 10 Ekim Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı, Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak.

Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05.00’te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.

Aynı şekilde, bir sonraki hafta sonu, yani 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak.

19 EKİM'DE SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Bu çalışmalar da hafta sonu tamamlanıp 19 Ekim Pazartesi sabah 05:00’te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.

YOLCU İNİŞ VE BİNİŞLERİ YAPILMAYACAK

İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek.

BİR DURAK ÖNCE YA DA SONRA İŞİ VE BİNİŞ YAPILABİLİR

Bir sonraki hafta sonu bu kez Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen İstanbullular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.



