İstanbul Sultangazi'de zabıta memurlarına kürekli saldırı

Sultangazi'de iş yeri önüne beton dökerek rampa yapmak isteyen kişi, zabıtalarla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda iş yeri sahibi ve oğulları, zabıtalara kürekle saldırdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı üzerinde, bir binanın giriş katındaki iş yerinin önündeki kaldırıma beton dökerek rampa yapan bir kişi, iki zabıta memuru tarafından uyarıldı.

İş yeri sahibi, zabıtalara tepki göstererek tartışmaya başladı. İş yeri sahibinin iki oğlu da tartışmaya dahil oldu.

Kısa bir süre sonra baba ve oğulları, iki zabıta memuruna kürekle saldırdı.

Zabıta memurları aldıkları darbeler sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Baba ve oğulları gözaltına alındı

Saldırıya uğrayan zabıta memurlarının mesai arkadaşları da destek için olay yerine geldi. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırılırken, baba ve iki oğlu gözaltına alındı. Bina girişinde bulunan iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

"Devletin memuruna saldırılmaz"

DHA'nın haberine göre, yaşananları anlatan mahalle sakini Adem Hakyol, "İş yeri sahibi, arabalar rahat girip çıksın diye kaldırıma rampa yaptı. Bu sırada zabıtalar gelip, bunu yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra tartışma çıktı. Bu sırada zabıtalara hakaret ve küfretmişler. Baba ve 2 oğlu, kürekle ve kaskla zabıtalara saldırdı. Biz de ayırdık. Devletin memuruna saldırılmaz. Bu yanlış bir şey." dedi.

























