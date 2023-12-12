Yılbaşına sayılı günler kala, emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekiplerinin de katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.
Araçlar arandı, GBT yapıldı
Taksim'de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.
Eyüpsultan'da 1 kişi gözaltına alındı
Silahtarağa Caddesi'nde yapılan denetimde, durdurulan araçlar tek tek arandı.
Yapılan aramalar sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Denetimler, yılbaşına kadar sürecek.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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