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İstanbul'da huzur denetimi! Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da huzur denetimi! Araçlar didik didik arandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Eyüpsultan'da yapılan denetim sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.